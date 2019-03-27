Норрис считает, что «Макларен» на старте сезона превосходит ожидания

Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис поделился ожиданиями от дальнейшего развития сезона. Новичок «Королевских гонок» в квалификации Гран-при Австралии занял восьмое место, но во время гонки не смог попасть в очковую зону. Напарник Норриса Карлос Сайнс сошёл с дистанции, столкнувшись с болидом пилота «Уильямса» Роберта Кубицы, но по ходу гонки испанец демонстрировал хороший темп.

«Нет никакой гарантии, чтобы мы будем занимать высокие места в квалификации каждый раз. Не стоит на это рассчитывать. Но, конечно, мы будем стремиться к этому.

Думаю, первые результаты показывают, что дела у команды обстоят лучше, чем ожидалось. Дебютная гонка сложилась лучше, чем ожидалось. Надеюсь, что дальше мы продолжим в том же духе», — приводит слова Норриса Autosport.