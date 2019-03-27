З. Браун хочет, чтобы конкуренция команд второго эшелона Ф-1 была справедливой

Глава команды «Макларен» Зак Браун заявил, что он поддерживает позицию руководства «Рено» по поводу будущего Формулы-1. Ранее глава «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что руководству Формулы-1 необходимо сделать конкуренцию между командами второго эшелона более равной. «Макларен» выступает против существования в Формуле-1 дочерних команд, которые получают максимально разрешённое число деталей от более успешных команд-партнёров.

«Макларен» занимает аналогичную «Рено» позицию по поводу будущего нашего спорта. Необходимо выровнять игровое поле, не только для «Макларена», а для всех. Это означает справедливое распределение доходов, реалистичное ограничение бюджетов, позволяющее командам бороться за призовые деньги.

ДНК Формулы-1 всегда была связана с командами-конструкторами. Думаю, что машины должны состоять либо из «реестровых» деталей — которые делают тебя конструктором — либо из стандартных, если ты хочешь помочь другим командам или, возможно, вы не имеете ресурсов для создания реестровых деталей. Но я думаю, что неправильно, когда одни команды поставляют детали другим, но не всем командам», — цитирует Брауна Racefans.