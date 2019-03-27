Стролл: в Бахрейне бывают зрелищные гонки

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл поделился ожиданиями от грядущего Гран-при Бахрейна.

«Было здорово набрать первые очки в первой гонке сезона. Это был тот случай, когда нужно было бороться с начала и до конца. Получил удовольствие от гонки, борьба была напряжённой. Наша стратегия сработала и принесла результат.

Два набранных очка важны, но мы приехали из Мельбурна, понимая, что ещё предстоит проделать много работы. Борьба в середине таблицы стала более плотной, каждая десятая секунды важна.

В Бахрейне одна из лучших современных трасс, есть возможности для обгона на поворотах. На трассе создана отличная комбинация длинных пролётов и медленных поворотов. Там проходят яркие и зрелищные гонки.

Обычно радует и погода: сухая и солнечная. Но затем, когда садится солнце, температура резко падает. Нужно адаптироваться к этим изменениям. Также нужно следить за состоянием трассы, на которую прилетает песок», — приводит слова Стролла пресс-служба команды «Рейсинг Пойнт».