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Перес: у меня в Бахрейне были отличные битвы, там я поднимался на подиум

Перес: у меня в Бахрейне были отличные битвы, там я поднимался на подиум
Авто / Формула-1

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес заявил, что с нетерпением ждёт Гран-при Бахрейна.

«Я предельно мотивирован перед возвращением в Бахрейн. В Мельбурне не удалось набрать очки, что меня расстроило, особенно учитывая, что в квалификации проделал хорошую работу. Но, как я всегда говорю, важно не то, как ты начинаешь сезон, а как его заканчиваешь. Сезон длинный, впереди ещё 20 возможностей, чтобы набрать очки.

Думаю, большинству пилотов нравится трасса в Бахрейне. Там много возможностей для обгона. Моя любимая часть — первый сектор, если теряешь позицию на первом повороте, то можно сразу бороться вновь. У меня в Бахрейне были отличные битвы, я поднимался на подиум в 2014 году, что стало особенным моментом в моей карьере.

Не рассчитываю на простую гонку. Трасса довольно сложная, в ней сочетаются медленные и быстрые повороты», — приводит слова Переса пресс-служба команды.

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