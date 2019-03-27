Петров: ровно 8 лет назад поднялся на подиум в Австралии — помню, как сейчас!

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров прокомментировал тот факт, что ровно восемь лет назад, 27 марта 2011 года, он впервые в истории российского автоспорта завоевал подиум на этапе Формулы-1, став третьим на Гран-при Австралии.



«Ровно восемь лет назад я поднялся на подиум в Австралии. Этот день я помню, как сейчас! Помню довольные лица у всех, кто тогда был в моей команде, все безумно радовались моему успеху. Помню болельщиков, которые писали мне и поздравляли. Помню всех друзей, которые радовались подиуму так же, как и я. Благодарен своей семье, которая всегда верила в меня и поддерживала! Огромное спасибо всем-всем людям, благодаря которым этот подиум стал возможен!» — написал Петров в своём инстаграм-аккаунте.

Подиум! В первой же гонке нового сезона Виталий Петров поднялся на подиум, завоевав третье место благодаря высокой скорости и грамотной тактике. Ну а победу предсказуемо одержал Себастьян Феттель.