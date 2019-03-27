Марко: Гасли слишком быстро изнашивает шины

Спортивный консультант команды «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал конкуренцию пилотов Макса Ферстаппена и Пьера Гасли. По мнению Марко, Гасли необходимо научиться пилотировать болид менее агрессивно, чтобы снизить расход шин.

«Ферстаппен — один из самых быстрых гонщиков в Формуле-1. У нас в команде нет разделения на первого и второго номера, но результаты и выступления сами наделяют гонщиков ролями. Конечно, это помогает Максу.

Пьеру пока нужно привыкнуть ко всему. У него есть проблемы при работе с шинами, они слишком быстро изнашиваются. Чтобы не допустить этого, Гасли приходится замедляться. Со скоростью у него всё в порядке, но он слишком агрессивен. Уверены, что Пьер сможет решить эту проблему», — приводит слова Марко Motorsport-Total.