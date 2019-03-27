Алонсо — о тестах дакаровской «Тойоты»: с каждым кругом становились быстрее

Испанский гонщик Фернандо Алонсо провёл первые тесты внедорожника «Тойота Хайлакс», сообщает пресс-служба японского автопоризводителя.



«Всё здорово. Да, с точки зрения скорости мы были немного медленными, но круг за кругом мы становились всё более конкурентоспособны. Честно говоря, было сложно на ухабах, но машина отличная, отличное сцепление, отличный баланс, отличная мощность, тормоза отличные, всё прекрасно, я счастлив», — подчеркнул после завершения тестов Алонсо.

Посмотреть фото можно в «твиттере» команды «Тойота».

Алонсо отработал первый день тестов на внедорожнике «Тойота Хайлакс», за рулём которого чемпионом «Дакара-2019» стал Нассер Аль-Аттия. О том, будет ли Фернандо Алонсо выступать в следующем ралли-марафоне «Дакар», пока не сообщается.