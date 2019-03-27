Ди Монтедземоло: Феттелю не хватает ментальных сил

Бывший руководитель «Феррари» Лука ди Монтедземоло считает, что четырёхкратному чемпиону мира, немецкому гонщику итальянской команды Себастьяну Феттелю не хватает ментальной силы для того, чтобы выиграть титул чемпиона. Феттель после перехода в состав «Феррари» так и не смог завоевать трофей.



«Мой взгляд со стороны, а со стороны он не всегда бывает верным. Но я считаю, что Себастьян Феттель — быстрый и приятный человек. Он любит свою команду, и он очень ответственный. Однако я думаю, что ему иногда не хватает ментальной силы», — приводит слова Луки ди Монтедземоло официальный сайт Формулы-1.



Ранее Лука ди Монтедземоло объяснил, почему двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо так и не смог завоевать титул в составе «Скудерии», отметив, что в 2010 и 2012 годах он не смог взять титул не по своей вине.