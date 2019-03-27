Смедли: топ-команды будут бороться за право заработать лучший круг

Технический консультант Формулы-1 Роб Смедли подчеркнул, что борьба за лучший круг в гонке после введения дополнительного очка за него будет более острой.



«Топ-команды будут бороться за право заработать лучший круг. Если вы заберёте все быстрые круги, то это будет равносильно дополнительной победе в гонке. В Кубке конструкторов это всё равно что иметь третьего гонщика в своей команде.



Всегда в гонках есть риск. Много раз в гонках я бывал в положении, когда напрашивается дополнительный пит-стоп из-за большого отрыва от конкурентов. Но даже если вы полностью доверяете своей команде, вы вводите переменную, которой раньше не было. Есть риск, а правильное ведение гонки — это управление всеми рисками», — приводит слова Роба Смедли пресс-служба чемпионата.