Эрикссон: замечательно, что в IndyCar нет DRS

Пилот IndyCar, бывший гонщик Формулы-1 Маркус Эрикссон раскритиковал DRS за искусственное создание условий для обгонов, отреагировав на новость, что на трассе Гран-при Бахрейна в сезоне 2019 года будет три зоны подвижного заднего крыла…



«Не уверен насчёт пользы DRS. Одна из замечательных вещей, что я увидел в IndyCar, — это отсутствие DRS, что означает, что на трассе гораздо больше правильных сражений колесо в колесо. Пилоты не ждут зоны DRS, а идут на обгон, когда у них появляется шанс.



DRS помогает совершать больше обгонов, но даёт ли возможность проводить на трассе честные сражения, хотим ли мы их видеть? Просто вставляю свои пять копеек. И не говорю, что у меня есть решение проблемы. Просто знаю, что с точки зрения гонщика вы должны быть более агрессивными и стремиться к большему, когда есть шанс бороться в любой точке трассы. Это вместо того, чтобы дождаться зоны DRS и безопасно, без сопротивления пройти соперника», — написал Эрикссон в своём «твиттере».