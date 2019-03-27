Грожан — на 41-м месте в списке самых высокооплачиваемых спортсменов Франции

Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал своё попадание в 50 самых высокооплачиваемых французских спортсменов. В рейтинге он занял 41-е место.



«Я последний французский гонщик, который попадал на подиум, причём в общей сложности десять раз в промежутке между 2012 и 2015 годами. Однако последним французским победителем этапа Формулы-1 был Оливье Панис в 1996 году.



Исчезновение сразу нескольких команд из Формулы-1 повлияло на размер заработной платы. Экономический кризис повлиял на наш спорт. В последнее десятилетие денег в Формуле-1 стало меньше. Однако мой контракт предусматривает базовое вознаграждение и бонусную схему, которая отлично работает. Каждое очко, набранное в течение сезона, увеличивает мой доход, да и другие бонусы предусмотрены в соответствии с контрактом. Так что почти весь мой доход поступает от команды.



Кроме того, есть мои личные спонсорские соглашения», — приводит слова Ромена Грожана F1i.