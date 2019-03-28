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Ник Честер: в «Рено» поработали над системой охлаждения перед Бахрейном

Ник Честер: в «Рено» поработали над системой охлаждения перед Бахрейном
Авто / Формула-1

Технический директор «Рено» Ник Честер рассказал о новинках, которые готовит команда для этапа в Бахрейне.

«В Австралии не удалось добиться нужного темпа, это было связано с проблемами с надёжностью, которые теперь нам понятны. В середине пелотона очень плотно и любая маленькая ошибка или падение производительности приводит к потере мест, что мы и испытали на себе. Реальность такова, что чем ниже вы стартуете, тем выше вероятность того, что ваш болид будет повреждён.

В Бахрейн мы привезём некоторые обновления, связанные с охлаждением болида, чтобы справиться с высокой температурой, а так же мы готовим механические и аэродинамические обновления, чтобы повысить производительность», — приводит слова Ника Честера официальный сайт команды.

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