Организаторы женской серии гонок отобрали 18 участниц дебютного сезона

Организаторы новой серии гонок W Series, рассчитанной на продвижение женских гонок, подтвердили, что в дебютном сезоне примут участие 18 пилотов. Участники соревнований определились по итогам заключительного этапа отбора, проходившего в Альмерии (Испания), сообщает RaceFans.

Первые 12 участниц были отобраны в результате утренних тестов. Остальные конкурсантки получили дополнительное время, чтобы проявить себя.

Директор серии Кэтрин Бонд Муир поздравила девушек, которые прошли испытания. Также она отметила всех конкурсанток, заявив, что они отлично работали во время отборочных соревнований.

Предсезонные тесты новой серии будут проходить в Лаузицринге с 14 по 16 апреля 2019 года. А первая гонка сезона пройдёт в немецком городе Хоккенхайме во время уик-энда 3 и 4 мая.

Полный список участниц дебютного сезона W-Series

1. Джейми Чедвик (Великобритания)

2. Сейбр Кук (США)

3. Марта Гарсия (Испания)

4. Меган Жилкс (Канада)

5. Эсми Хоки (Великобритания)

6. Джессика Хоккинс (Великобритания)

7. Ши Холбрук (США)

8. Эмма Кимилайнен (Финляндия)

9. Мики Кояма (Япония)

10. Сара Мур (Великобритания)

11. Тасмин Пеппер (ЮАР)

12. Вики Пириа (Италия)

13. Элис Пауэлл (Великобритания)

14. Наоми Шифф (Бельгия)

15. Бейтске Виссер (Нидерланды)

16. Фабианна Вольвенд (Лихтенштейн)

17. Кейтлин Вуд (Австралия)

18. Гося Рдест (Польша)

