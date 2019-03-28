Мик Шумахер: понимаю, сыном какого отца я являюсь

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, пилот гоночной академии «Феррари» Мик Шумахер прокомментировал предстоящий дебют за рулём болида Формулы-1. 26 марта стало известно, что Мик примет участие в тестах команд «Феррари» и «Альфа Ромео» в Бахрейне. Шумахер впервые сядет за руль современного болида Формулы-1.

«Я полностью уверен, что справлюсь. Я уверен и готов к этому. Было здорово узнать, что мне предстоит сесть за руль болида «Феррари». Я очень счастлив, но сосредоточен на гонке Формулы-2.

Конечно, я понимаю, почему журналистам так интересна эта тема. Я — сын моего отца, очень рад этому. Он сделал в Формуле-1 нечто невероятное, конечно, хотелось бы у него научиться. Я счастлив, что он является моим отцом.

Я всегда прекрасно понимал, кем являюсь. Поэтому мог привыкнуть к этому», — приводит слова Мика Racefans.