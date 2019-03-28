Ки впервые приехал на Гран-при в качестве сотрудника «Макларена»

Британский инженер Джеймс Ки, оставивший пост технического директора «Торо Россо» в пользу аналогичной должности в «Макларене», приступил к работе. Ки присутствует на Гран-при Бахрейна в униформе своей новой команды, сообщил испанский журналист Альберт Фабрега в своём твиттер-аккаунте.

Ки давно договорился с «Маклареном» о переходе, однако не мог приступить к работе, так как имел долгосрочный контракт с «Торо Россо». Итальянской и британской командам удалось прийти к соглашению, согласно которому Ки начал работать в «Макларене» с 25 марта 2019 года. Таким образом, технический директор сможет контролировать процесс создания болида 2020 года и доработку автомобиля нынешнего сезона под индексом MCL34.