Гонщикам «Уильямса» нельзя атаковать бордюры из-за недостатка запчастей

Гонщик «Уильямса» Роберт Кубица рассказал, что на Гран-при Бахрейне ему и Джорджу Расселлу придётся воздержаться от активной атаки бордюров, потому что команда не имеет достаточного числа запасных деталей на случай повреждения аэродинамических элементов. При этом Кубица будет использовать днище, которое он повредил на Гран-при Австралии, но механики затем отремонтировали.



«Мы будем ограничены в запасных деталях. В Австралии я на первой тренировке проехал по одному из бордюров и повредил днище — и у нас не было деталей, чтобы заменить его. Вероятно, это повлияло на весь уик-энд.



Начиная с Барселоны мы часто управляем машиной, которая не в оптимальном состоянии. Нам нужно удостовериться, что мы как можно быстрее устраним этот фактор, потому что он ставит пилота в непростое положение. Мы знаем, что завтра нельзя будет проезжать по бордюрам — ну или ты можешь, но есть риск, что машина сломается и у тебя не будет запасных частей», — приводит слова Кубицы RaceFans.

Расселл: некоторые детали машины, вероятно, ниже нормального стандарта качества