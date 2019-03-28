Перес считает, что гоночный темп Стролла выше, чем у Окона и Хюлькенберга

Гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес похвалил своего нового напарника, сына владельца команды Лэнса Стролла.



«В каком-то плане у Эстебана и Нико был весьма похожий подход — и у них всегда были немалые проблемы с гоночным темпом. Но в случае с Лэнсом… Его гоночный темп ближе всего к моему из всех моих напарников. Он уже весьма хорош по воскресеньям. Я был удивлён, ведь раньше на длинных отрезках мне было легче с моими прежними напарниками. Но сейчас это не так. Он хорошо понимает подход к воскресеньям. Это хорошо — именно это нужно, чтобы набирать очки, особенно при такой плотной середине пелотона.



У него есть скорость, талант. Он упорно работает. Думаю, он будет постоянно набирать очки, что здорово для команды. Чтобы стать четвёртым в Кубке конструкторов, нужно, чтобы обе машины набирали очки каждый уик-энд. Это только доказывает, как трудно о ком-то судить. Всё очень сильно зависит от скорости твоей машины в Ф-1», — приводит слова Переса Motorsport.