Сайнс в Бахрейне использует второй из трёх разрешённых MGU-K

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший на Гран-при Бахрейна получит второй из трёх разрешённых MGU-K. Первый компонент не подлежит ремонту после схода Сайнса на Гран-при Австралии.



«Компонент не подлежит ремонту. Надеюсь, что на заводе смотрели на эту проблему на протяжении последних дней и что они выяснили причину проблемы, чтобы решить её к гонке.



Подождём и посмотрим, сработает ли это, но у нас правда была пара неудач во время тестов, потому что силовая установка — слабое место болида, и нам нужно продолжать работу над этим, чтобы не терять больше очков, поскольку пару очков мы точно потеряли в Австралии. Но я думаю, что у машины нет слабых мест, кроме основных недостатков, в сравнении с топ-командами. Силовая установка хороша на прямых, были сделаны шаги вперёд, но сход на 11-м круге первой гонки сезона — это точно не то, чего мы хотели бы добиться», — приводит слова Карлоса Сайнса Motorsport Week.