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Формула-1. Гран-при Бахрейна. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
Авто / Формула-1

Сегодня, 29 марта, на Международном автодроме Бахрейна в Сахире состоятся пятничные тренировки второго этапа сезона-2019 Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Первая сессия свободной практики стартует в 14:00 мск, вторая начнётся в 18:00.

Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает 10-е место.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые будут доступны по нижеприведённым ссылкам.

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Бахрейна Формулы-1

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Бахрейна Формулы-1

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