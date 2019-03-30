Формула-1. Гран-при Бахрейна. Третья тренировка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 30 марта, на Международном автодроме Бахрейна в Сахире состоится третья свободная практика второго этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2019 — Гран-при Бахрейна. Начало тренировки запланировано на 15:00 по московскому времени.



Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает десятое место.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Бахрейна. Онлайн-трансляция третьей практики