Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 30 марта, состоится квалификация второго этапа сезона-2019 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Этап принимает Международный автодром Бахрейна в Сахире. Начало квалификации запланировано на 18:00 по московскому времени.



Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает десятое место.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Бахрейна. Онлайн-трансляция квалификации