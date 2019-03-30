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Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация. Онлайн-трансляция

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация. Онлайн-трансляция
Авто / Формула-1

Сегодня, 30 марта, состоится квалификация второго этапа сезона-2019 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Этап принимает Международный автодром Бахрейна в Сахире. Начало квалификации запланировано на 18:00 по московскому времени.

Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает десятое место.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Онлайн-трансляция квалификации

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