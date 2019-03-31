Формула-1. Гран-при Бахрейна. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 18:10

Сегодня, 31 марта, на Международном автодроме Бахрейна в Сахире состоится гонка второго этапа сезона-2019 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бахрейна.



Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает десятое место.



Начало гонки запланировано на 18:10 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.



Формула-1. Гран-при Бахрейна. Онлайн-трансляция гонки