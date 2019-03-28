Квят дал Гасли шутливый совет насчёт стартовых огней

Завтра, 29 марта, на автодроме «Сахир» стартует гоночный уик-энд Гран-при Бахрейна. В его преддверии состоялась традиционная пресс-конференция пилотов. Среди прочих в общении с журналистами принимали участие пилот «Ред Булл» Пьер Гасли и гонщик «Торо Россо» Даниил Квят. В ходе пресс-конференции им задали вопрос о процедуре старта на Гран-при Австралии. Тогда Пьер Гасли, стартовавший в хвосте пелотона, посетовал, что не видел стартовых огней.

«Я смог увидеть всё. Возможно, Гасли следует смотреть немного выше?» — в шутливой форме прокомментировал эпизод Даниил Квят.

«Может быть, всё потому, что ты выше? Думаю, лучше всего больше никогда не принимать старт с этих позиций, и это простая задача», — приводит слова Гасли официальный сайт ФИА.