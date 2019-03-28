Риккардо перед Гран-при Бахрейна получит новое шасси

В команде «Рено» приняли решение заменить шасси на авто Даниэля Риккардо в преддверии Гран-при Бахрейна, сообщает Autosport. Руководство команды пошло на такой шаг из соображений безопасности. В ходе Гран-при Австралии Риккардо повредил переднее крыло и в конечном итоге сошёл с дистанции. Шасси, использовавшееся в Мельбурне, теперь станет запасным.

«Что касается повреждений болида в Австралии, думаю, влияние оказал старт гонки. В команде не уверены на 100%, но таково наше предположение. Ради безопасности мы поменяем шасси», — приводит слова австралийского пилота Autosport.

В Мельбурне Риккардо сошёл с дистанции на 28-м круге, его напарник по команде Нико Хюлькенберг сумел добраться до финиша и завоевать седьмое место.