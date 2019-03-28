Риккардо не испытывал негативных чувств из-за подиума «Ред Булл» в Австралии

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо уверяет, что не жалеет о переходе во французскую команду. Вместе с тем австралиец признался, что не ожидал от сотрудничества «Ред Булл» и «Хонды» быстрого результата и был удивлён подиумом австрийской команды в Мельбурне

«Если быть откровенным, то, подписывая контракт с „Рено“, думал обо всяких „а что если“. Но что касается обгона Ферстаппеном Феттеля, я вообще об этом не знал. Узнал об этом через несколько дней, кажется, в „Инстаграме“. Да, сейчас я в другом положении, и это то, к чему нужно будет привыкнуть. Но, уверен, с точки зрения долгосрочных перспектив я принял правильное решение, так будет лучше.

Конечно, не ожидал, что «Ред Булл» будут на подиуме в Австралии, мне нужно какое-то время, но не жалею о переходе в «Рено» и не испытывал неприятных чувств из-за успеха «Ред Булл» в Мельбурне", — сказал Риккардо в интервью, размещённом на официальном сайте Формулы-1.