Феттель: Марко спал в самолёте, сомневаюсь, что он что-то анализировал

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал слова спортивного консультанта команды «Ред Булл» Хельмута Марко. Ранее Марко заявил, что «Феррари» в ходе Гран-при Австралии столкнулась с проблемами охлаждения двигателя. Феттель отнёсся к комментариям Марко с иронией.

«Я не думаю, что наша ситуация отличается от того, что происходит в других командах. Что касается слов Хельмута, то после Гран-при Австралии он спал в самолёте. Сомневаюсь, что у него была возможность что-то проанализировать.

Мы проигрывали на всех участках трассы. Но я бы не стал торопиться с выводами», — цитирует Феттеля GrandPX.news.

Напомним, по итогам Гран-при Австралии пилоты «Феррари» не сумели занять место на пьедестале. Гонку выиграл пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.