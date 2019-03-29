Хэмилтон считает, что днище болида в Австралии повредили обломки других машин

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон не согласился с тем, что причиной повреждения его болида в ходе Гран-при Австралии мог стать наезд на бордюры. Такую теорию ранее назвали представители «Мерседеса».

«С четвёртого круга показатели стали падать. Было сделано предположение, что причиной стал наезд на бордюры. Но я не изменил свой стиль езды, я не наезжаю на бордюры чаще, чем в прошлые годы. Поэтому более вероятно, что повреждение вызвали обломки от других автомобилей.

Да, это могло стать причиной, но мы можем лишь предполагать. Я не допускал ошибок в пилотировании, которые могли привести к такому инциденту. Но машина стала работать намного хуже», — цитирует Хэмилтона GPToday.

Хэмилтон в Австралии занял второе место, уступив напарнику по «Мерседесу» Валттери Боттасу.