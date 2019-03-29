Ферстаппен: был уверен в двигателе и до старта сезона

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил мнение, что попадание на пьедестал в Австралии подтверждает правильный выбор силовых установок «Хонды». Болид с мотором Хонды впервые с 2008 года попал в топ-3.

«Я уже был уверен после тестов, которые мы провели перед сезоном. Я был уверен в двигателе. Когда начинал пилотировать болид перед сезоном, чувствовал себя хорошо за рулём. У нас не было особых проблем, я был доволен.

Конечно, нам ещё предстоит выяснить, насколько конкурентоспособным будет наш болид. Но мне кажется, что все вопросы возникали, скорее, у людей, не находящихся в нашей команде.

Мы же вели себя тихо и спокойно. По крайней мере я. Лично я был уверен в нашем пакете и особенно в двигателе. В Австралии мы показали, что можем обогнать «Феррари», — приводит слова Ферстаппена Crash.net.