Феттель сообщил, что «Феррари» подготовила большую аналитику после Австралии

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что после Гран-при Австралии в команде провели тщательный анализ причин снижения скорости. Пилоты «Феррари» не смогли попасть на пьедестал во время первой гонки сезона в Австралии.

«Мы подготовили множество отчётов, проделали большую аналитическую работу, ведь мы хотим, чтобы команда занимала другое место. Последние недели получились очень интенсивными. Я думаю, что мы получили ответы на некоторые вопросы, но, как обычно, невозможно знать всё, ведь мы не можем что-то изменить и повторно проделать ту же самую работу на трассе.

Всё движется вперёд. Теперь мы находимся в Бахрейне на другой трассе. Мы кое-что узнали о болиде и о самих себе. Это должно помочь «Феррари» стать более конкурентоспособной здесь», — приводит слова Феттеля Crash.