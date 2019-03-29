Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Авангард» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Феттель сообщил, что «Феррари» подготовила большую аналитику после Австралии

Феттель сообщил, что «Феррари» подготовила большую аналитику после Австралии
Авто / Формула-1

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что после Гран-при Австралии в команде провели тщательный анализ причин снижения скорости. Пилоты «Феррари» не смогли попасть на пьедестал во время первой гонки сезона в Австралии.

«Мы подготовили множество отчётов, проделали большую аналитическую работу, ведь мы хотим, чтобы команда занимала другое место. Последние недели получились очень интенсивными. Я думаю, что мы получили ответы на некоторые вопросы, но, как обычно, невозможно знать всё, ведь мы не можем что-то изменить и повторно проделать ту же самую работу на трассе.

Всё движется вперёд. Теперь мы находимся в Бахрейне на другой трассе. Мы кое-что узнали о болиде и о самих себе. Это должно помочь «Феррари» стать более конкурентоспособной здесь», — приводит слова Феттеля Crash.

Феттель: Марко спал в самолёте, сомневаюсь, что он что-то анализировал
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент