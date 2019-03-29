Сайнс: «Хаас» опережает конкурентов на 0,5 секунды

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший заявил, что «Хаас» опережает конкурентов из числа команд второго эшелона более чем на полсекунды.

«Пока впереди находится «Хаас». Они довольно сильно опережают остальных. Это единственная плохая тенденция по сравнению с прошлым сезоном. «Хаас» заметно прибавил по сравнению с прошлым годом. Сейчас отставание составляет более половины секунды. Отыграть такое довольно сложно, учитывая высокие темпы развития машин в этом сезоне.



Они не будут стоять на месте, так что нужно отыграть при развитии семь или восемь десятых, что немало. Я подозреваю, что будет очень трудно до конца года оказаться впереди «Хааса» в квалификации. Не скажу того же самого про гонку, но по чистой скорости всем будет очень трудно», — цитирует Сайнса Crash.

По итогам Гран-при Австралии Сайнс не сумел закончить гонку. Партнёр Сайнса по команде Ландо Норрис стал 12-м. Шестое место занял пилот команды «Хаас» Кевин Магнуссен.