Стало известно, как будут распределяться призовые между командами Формулы-1

Изданию Auto Motor und Sport стали известны детали новой системы распределения призовых между командами Формулы-1, которая должна вступить в силу с 2021 года. Этот вариант был представлен Liberty Media командам на состоявшейся недавно встрече, посвящённой многочисленным изменениям в Формуле-1 с 2021 года.



По данным немецких журналистов, «Феррари» продолжит получать определённый бонус за свой исторический статус. Если не считать этого бонуса, то 65% из суммы, предназначенной командам, будут распределяться равномерно между всеми гоночными коллективами. Ещё 15% будут распределены, исходя из результатов команд в предыдущем чемпионате. Наконец, ещё 20% будут распределяться среди команд, которые находятся в чемпионате долгое время либо же попадали в тройку лучших за последние 10 лет.



Что касается лимита на бюджеты, то в 2020 году планируется введение пробного потолка расходов — за его превышение никаких штрафов не будет. Настоящий лимит будет введён в 2021 году и поначалу составит $ 190 млн. К 2023 году потолок упадёт до $ 160 млн. Предполагается, что в конечном счёте лимит будет снижен до $ 135 млн. В эту сумму не будут входить затраты на двигатели, ведь заводским командам не нужно за них платить. В то же время лимит будет учитывать затраты команд на развитие IT-инфраструктуры. Как уже ранее сообщалось, под лимит не будут подпадать зарплаты гонщиков и некоторые расходы топ-менеджмента.



Не исключено, что со временем зарплаты гонщиков тоже включат в потолок бюджетов: у команд есть опасения, что в новых условиях гонорары пилотов могут стать слишком большими. Если зарплаты пилотов тоже будут ограничены, то в качестве компенсации гонщики, например, могут получить постоянное место на своих гоночных комбинезонах для размещения логотипов личных спонсоров.