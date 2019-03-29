Леклер показал лучшее время в первой практике Гран-при Бахрейна, Квят – девятый

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время в ходе первой свободной практике Гран-при Бахрейна. Шеклер показал время 1:30.354. Второе место занял его партнёр по команде Себастьян Феттель. Тройку замкнул пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон стал четвёртым.

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят был девятым. Второй пилот команды Александер Албон продемонстрировал 13-й результат.

Гран-при Бахрейна. Первая практика

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.30,354

2. Себастьян Феттель («Феррари») – +0,263

3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,974

4. Льис Хэмилтон («Мерседес») — +1,247

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,319

6. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,461

7. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +1,598

8. Нико Хюлькенберг («Хаас») — +1,686

9. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,985

10. Кими Райкконен («Рейсинг Пойнт») — +2,031