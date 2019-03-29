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Леклер показал лучшее время в первой практике Гран-при Бахрейна, Квят – девятый

Леклер показал лучшее время в первой практике Гран-при Бахрейна, Квят – девятый
Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время в ходе первой свободной практике Гран-при Бахрейна. Шеклер показал время 1:30.354. Второе место занял его партнёр по команде Себастьян Феттель. Тройку замкнул пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон стал четвёртым.

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят был девятым. Второй пилот команды Александер Албон продемонстрировал 13-й результат.

Гран-при Бахрейна. Первая практика
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.30,354
2. Себастьян Феттель («Феррари») – +0,263
3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,974
4. Льис Хэмилтон («Мерседес») — +1,247
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,319
6. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,461
7. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +1,598
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») — +1,686
9. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,985
10. Кими Райкконен («Рейсинг Пойнт») — +2,031

Формула-1 2019. Гран-при Бахрейна. Свободная практика 1
29 марта 2019 года, пятница. 14:00 МСК
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:30.354
2
Себастьян Феттель
Scuderia Ferrari
+0.263
3
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
+0.974
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