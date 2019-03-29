Патрик Хэд вернулся в «Уильямс» в качестве консультанта

Легендарный инженер Патрик Хэд, стоявший у истоков команды Формулы-1 «Уильямс», вернулся в британский гоночный коллектив, сообщает официальный сайт Ф-1. Хэд стал консультантом инженерного департамента «Уильямса».



Хэд долгие годы являлся техническим и инжиниринговым директором «Уильямса». Он окончательно отошёл от дел в 2011 году.



«Мы можем подтвердить, что сэр Патрик Хэд сейчас оказывает определённую поддержку нашей команде инженеров в краткосрочной роли консультанта», — гласит официальное заявление британской команды.



Технический директор «Уильямса» Падди Лоу находится в отпуске по личным обстоятельствам. Считается, что такая формулировка — временное решение перед окончательным уходом Лоу на фоне слабой формы нового автомобиля команды FW42.