Хюлькенберг и Джовинацци вызваны к стюардам после аварии на первой практике

Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг и итальянский пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци вызваны к стюардам Гран-при Бахрейна Формулы-1. Соответствующее решение было принято после небольшой аварии с участием двух пилотов в концовке первой тренировки этапа в Бахрейне.



На последних минутах сессии Хюлькенберг сместился с оптимальной гоночной траектории, чтобы пропустить вперёд напарника Джовинацци по «Альфа Ромео» Кими Райкконена. Нико не заметил, что за финном едет второй болид «Альфа Ромео». В итоге Хюлькенберг вернулся обратно на траекторию. После этого Джовинацци поравнялся с Хюлькенбергом в связке быстрых поворотов и начал высказывать жестами своё недовольство. В очередном повороте две машины не поделили траекторию и столкнулись. Болид «Альфа Ромео» слегка подбросило, однако обе машины сумели без видимых повреждений покинуть место аварии и добраться до боксов.

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