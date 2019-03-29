Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» – «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Хюлькенберг и Джовинацци вызваны к стюардам после аварии на первой практике

Хюлькенберг и Джовинацци вызваны к стюардам после аварии на первой практике
Авто / Формула-1

Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг и итальянский пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци вызваны к стюардам Гран-при Бахрейна Формулы-1. Соответствующее решение было принято после небольшой аварии с участием двух пилотов в концовке первой тренировки этапа в Бахрейне.

На последних минутах сессии Хюлькенберг сместился с оптимальной гоночной траектории, чтобы пропустить вперёд напарника Джовинацци по «Альфа Ромео» Кими Райкконена. Нико не заметил, что за финном едет второй болид «Альфа Ромео». В итоге Хюлькенберг вернулся обратно на траекторию. После этого Джовинацци поравнялся с Хюлькенбергом в связке быстрых поворотов и начал высказывать жестами своё недовольство. В очередном повороте две машины не поделили траекторию и столкнулись. Болид «Альфа Ромео» слегка подбросило, однако обе машины сумели без видимых повреждений покинуть место аварии и добраться до боксов.

Леклер показал лучшее время в первой практике Гран-при Бахрейна, Квят – девятый
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент