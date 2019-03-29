С 2021 года в Формуле-1 должны ввести стандартные рулевые колёса и другие детали

В соответствии с ранее заявленными планами ФИА планирует ввести в Формуле-1 целый ряд стандартных деталей начиная с сезона-2021. На встрече с командами чемпионата мира на этой неделе федерация представила список элементов, которые предполагается стандартизировать. Эти детали не выглядят значимыми в глазах болельщиков, а их стандартизация позволит командам сэкономить деньги на производстве. Ранее уже был объявлен тендер на стандартную коробку передач (за исключением корпуса, который каждая команда будет создавать самостоятельно).



Auto Motor und Sport представил полный список элементов, которые должны стать стандартными:

— коробка передач (без корпуса);

— суппорты тормозных дисков;

— тормозные диски;

— тормозные колодки;

— рулевое колесо;

— колёсные диски;

— «гало»;

— боковые и задние противоударные структуры;

— оси подвески;

— приводной вал;

— педали тормоза и газа;

— механизм DRS;

— внутренности топливного бака, такие как насосы;

— оборудование для пит-стопов: домкрат, стойка для проводов, гайковёрты.