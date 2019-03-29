Тост — о недовольстве «Рено» «командами В»: им нужно не жаловаться и работать

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост ответил на недавний выпад главы «Рено» Сириля Абитебуля, который высказался против тесного сотрудничества топ-команд с так называемыми «командами В». Абитебуль тогда высказал особую обеспокоенность прогрессом «Торо Россо».

«Если кто-то, кто управляет заводской командой, жалуется, что маленькие команды быстрее и лучше, значит кто-то просто плохо сделал домашнюю работу. Я могу говорить только о „Торо Россо“. От „Ред Булл“ у нас коробка передач образца прошлого года, задняя подвеска прошлого года и элементы передней подвески. Причина нашей конкурентоспособности по большей части заключается в двигателе „Хонды“. Похоже, что другие не сделали работу также хорошо.

Так что им следует прекратить жаловаться. Вместо этого просто нужно делать свою работу. У нас хороший набор, состоящий из качественного шасси, классных пилотов и фантастического мотора. В этом секрет нашей конкурентоспособности", — приводит слова Тоста RaceFans.