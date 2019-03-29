Видео столкновения Хюлькенберга и Джовинацци на практике Гран-при Бахрейна

Сегодня, 29 марта, на автодроме «Сахир» проходят свободные практики Гран-при Бахрейна Формулы-1. В ходе первой сессии небольшой инцидент произошёл между пилотом «Рено» Нико Хюлькенбергом и гонщиком «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци.

На последних минутах сессии Хюлькенберг сместился с оптимальной гоночной траектории, чтобы пропустить вперёд напарника Джовинацци по «Альфа Ромео» Кими Райкконена. Нико не заметил, что за финном едет второй болид «Альфа Ромео». В итоге Хюлькенберг вернулся обратно на траекторию. После этого Джовинацци поравнялся с Хюлькенбергом в связке быстрых поворотов и начал высказывать жестами своё недовольство. В очередном повороте две машины не поделили траекторию и столкнулись. Болид «Альфа Ромео» слегка подбросило, однако обе машины сумели без видимых повреждений покинуть место аварии и добраться до боксов.

Видео инцидента можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме». После завершения первой свободной практики пилоты были вызваны к стюардам.