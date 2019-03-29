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Алонсо: возвращение в Ф-1 не входит в мои планы

Алонсо: возвращение в Ф-1 не входит в мои планы
Авто / Формула-1

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо признался, что он не планирует возвращаться в Формулу-1.

«Честно говоря, я не скучаю по Формуле-1, так как на данный момент у меня нет на это времени. Возможно, если бы я расслаблялся дома, то я чувствовал бы что-то другое, но я тестирую различные вещи и так далее. Моя идея состоит в том, чтобы не возвращаться. Когда я попрощался с Формулой-1, это значило, что эта глава карьеры завершена, ведь я добился всего, что мог. Даже больше, о чём я мог мечтать.

Так что возвращение не входит в мои планы. Но если мне представится хорошая возможность, буду рассматривать её. Я не исключаю на 100% ни один из вариантов», — приводит слова испанского пилота Crash.

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