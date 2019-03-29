Хюлькенберг и Джовинацци избежали штрафов за аварию

Гонщики «Рено» и «Альфа Ромео» Нико Хюлькенберг и Антонио Джовинацци не получили наказаний от стюардов Гран-при Бахрейна Формулы-1 за столкновение по ходу первой тренировки этапа в Сахире. Немец и итальянец не поделили трассу в конце сессии, в результате чего болид «Альфа Ромео» подбросило, однако оба пилота сумели избежать серьёзных повреждений машин и вернулись в боксы.



Стюарды по итогам разбирательств постановили, что со стороны Хюлькенберга имело место недопонимание (он полагал, что Джовинацци едет медленно), а со стороны пилота «Альфа Ромео» — излишняя самоуверенность при попытке обгона. Судьи посчитали, что никто из пилотов не является однозначным виновником столкновения, и решили никого не наказывать.