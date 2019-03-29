Феттель — лучший по итогам второй свободной практики ГП Бахрейна, Квят — 10-й

На автодроме «Сахир» завершилась вторая свободная практика Гран-при Бахрейна Формулы-1. Лучшее время по её итогам удалось показать гонщику «Феррари» Себастьяну Феттелю. Второе время у его напарника по команде Шарля Леклера, а тройку сильнейших замкнул действующий чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Даниил Квят на «Торо Россо» замкнул топ-10, а его напарник по команде Александер Албон стал 13-м.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Вторая свободная практика
1. Себасьян Феттель («Феррари») — 1.28,846
2. Шарль Леклер («Феррари») — +0,035
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,603
4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,711
5. Нико Хюлькенберг («Рено») — +0,823
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,879
7. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,154
8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,171
9. Ромен Грожан («Хаас») — +1,222
10. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,247
11. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,346
12. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,583
13. Александер Албон («Торо Россо») — +1,612
14. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,870
15. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,002
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,242
17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,283
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,298
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,058
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,086.