Ферстаппен пожаловался на проблемы с мощностью мотора

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Бахрейна, отметив, что в ходе сессий у него возникли небольшие проблемы с мотором.

«Неплохие заезды, но он могли бы пройти и лучше. Мы всё ещё не нашли подходящих настроек. Знали, что „Феррари“ будут сильны, и так и было. Нам нужно проделать кое-какую работу, особенно это касается работы на „софте“.

Что касается «медиума», то мы выглядели достаточно конкурентоспособными. На этой резине я мог бы быть первым, но у меня были проблемы с мощностью двигателя. На быстрых кругах мотор терял мощность, и из-за этого я потерял около 0,3 секунды", — приводит слова голландца RaceFans.

Отметим, по итогам вечерней сессии голландец показал шестое время.