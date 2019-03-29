Квят: у «Торо Россо» получилась продуктивная пятница

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Бахрейна, подчеркнув, что команде удалось выполнить всю программу сегодняшнего дня.

«В целом у нас получилась достаточно продуктивная пятница. Мы выполнили все запланированные тесты на сегодняшний день. Также выполнили всю программу на длинных и коротких сериях, что было очень важно. Кажется, с точки зрения скорости, в середине пелотона все очень близки. Будем упорно работать на протяжении всей ночи, чтобы оптимизировать работу болида к завтрашнему дню и показать в квалификации тот результат, какой хотим получить», — приводит слова Квята пресс-служба итальянской команды.

Напомним, в ходе сессий Квят показал девятое и десятое время.