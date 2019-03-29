Албон: плотность борьбы в середине пелотона не оставляет права на ошибку

Пилот «Торо Россо» Александер Албон поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Бахрейна. Спортсмен подчеркнул, что плотность результатов в середине пелотона не оставляет ему права на ошибку.

«Хороший день. Борьба в середине пелотона очень плотная, и это не оставляет нам права на ошибку. В ходе дневной сессии я испытывал небольшие проблемы с балансом, но мы смогли с этим справиться ко второй сессии. Как бы то ни было, в течение ночи нам ещё нужно внести кое-какие коррективы, чтобы улучшить скорость.

Определённо, есть вещи, в которых нам необходимо прибавлять, чтобы быть готовыми к завтрашнему дню. Суть в том, что нам нужно выжать максимум из машины, чтобы быть на острие борьбы в середине пелотона. Знаем, что нужно поменять, поэтому, надеюсь, будем более конкурентоспособными в квалификации", — приводит слова Албона пресс-служба «Торо Россо».