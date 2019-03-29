Эддоллс: Албон показал тот же темп, что и Квят

Гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддоллс поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Бахрейна, отметив, что пилоты команды Даниил Квят и Александер Албон показали сопоставимый темп.

«Продуктивный день. Машина была надёжна, и мы выполнили всю программу, преодолев много кругов, так что это позитивная пятница. Утром мы фокусировались на работе с шинами. Также на первой практике мы пытались помочь Албону с пониманием трассы и отрабатывали некоторые механические моменты.

В Бахрейне нужно быть аккуратными, потому как условия на трассе сильно меняются. Так что то, что узнаёшь днём, не всегда применимо к вечерней сессии. В ходе первой сессии мы испытывали проблемы с балансом, так как температура трассы была очень высокой, нам нужно было учитывать при переходе к настройкам для вечерней сессии, и это было шагом в верном направлении.

Квяту удалось показать хороший круг, а Алекс попал в трафик, что стоило ему пары десятых, но в целом круги пилотов были сопоставимы, Алекс показал тот же темп, что и Даниил, и он выглядел конкурентоспособным на быстрых кругах", — приводит слова функционера пресс-служба «Торо Россо».