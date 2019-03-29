Хэмилтон: по сравнению с Мельбурном всё совершенно иначе

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги свободных практик Гран-при Бахрейна, отметив, что ситуация на втором этапе чемпионата мира коренным образом отличается от той, что была на Гран-при Австралии.

«Здесь всем тяжело работать. Первая практика проходит при невероятной жаре, температура трассы достигает 50 градусов по Цельсию, и все испытывают проблемы с резиной. „Феррари“ сразу же показали темп, так что по сравнению с Мельбурном здесь всё иначе. У нас были трудности с балансом, но мы прибавили в этом компоненте во второй сессии.

На данный момент всё выглядит так, будто «Феррари» нас опережает. Так что нам нужно склонить головы и упорно работать. В течение ночи следует провести анализ и уже завтра вернуться сильнее. В квалификации нас ждёт тяжёлая битва", — приводит слова британца пресс-служба «Мерседеса».