Гасли: на «софте» не хватало темпа, но уверен, что завтра мы справимся

Гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли рассказал о проблемах в ходе второй тренировки Гран-при Бахрейна, в которой он показал 12-е время.



«В первой практике работа машины была очень хорошей, как и в начале второй. Баланс был неидеальным, но это нормально, особенно с учётом того, что утром было очень жарко, когда у нас шла первая сессия. Днём во второй практике мы были быстры на шинах „медиум“, но на „софте“ нам не хватало темпа. Я не мог по-настоящему атаковать на первых кругах, так что пришлось сделать это на третьем, что неидеально. Думаю, в целом машина хороша, но нам немного не хватает темпа при нынешних настройках и нужно улучшить понимание «мягких» шин. Чувствую себя уверенным в машине, но эта трасса, без сомнений, сильно отличается от Мельбурна, так что нам нужно всё оптимизировать. Но уверен, что завтра мы справимся», — приводит слова Гасли пресс-службу «Ред Булл».