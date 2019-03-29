Феттель: ожидаю, что «Мерседес» будет очень силён в квалификации

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель призвал не придавать большого значения сильному преимуществу его команды в пятничных тренировках Гран-при Бахрейна.



«Очевидно, что сегодня был хороший результат. Мы, вероятно, были на другой стратегии по сравнению с остальными, так что я бы не обращал очень большого внимания. Думаю, нам все равно нужно завтра прибавить. Особенно быстро выглядит „Мерседес“. Результат — это одно, но нам все равно нужно работать, и, думаю, мы можем прибавить. У меня было такое ощущение внутри машины.



Конечно, было лучше, чем в Австралии, но в машине ещё есть потенциал. Если сможем его реализовать, то должны быть в хорошей форме завтра. Надеюсь, сможем быть намного ближе и оказать давление на „Мерседес“. Ожидаю, что они будут очень сильны в квалификации. Также слежу за „Ред Булл“: они смотрелись сегодня очень сильно в поворотах. Думаю, будет очень плотно. Надеюсь, будет очень плотно», — приводит слова Феттеля Motorsport Week.