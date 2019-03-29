Хюлькенберг не очень доволен машиной, несмотря на пятое место в пятницу

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг рассказал, что его инженерам ещё нужно поработать над настройками болида, несмотря на то, что во второй тренировке Гран-при Бахрейна он показал пятое время и опередил даже пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.



«Нормальная пятница. Не лучшая — нам ещё есть над чем поработать. В плане баланса я был не слишком впечатлён машиной, если честно. Температуры в первой и второй тренировках очень сильно различались — так происходит здесь и в Абу-Даби, на ночных Гран-при. Я не совсем доволен поведением машины днём — надеюсь, мы прибавим завтра. Стали ли мы более конкурентоспособны? Думаю, нам ещё нужно доказать это завтра. Борьба в середине пелотона очень плотная. Вероятно, у нас пятница сложилась немного лучше, чем у остальных, раз мы впереди, но завтра все постараются показать максимум и снова будет плотно», — заявил Хюлькенберг в интервью официальному сайту Формулы-1.