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Риккардо: пытаемся выяснить, почему я сильно отставал

Риккардо: пытаемся выяснить, почему я сильно отставал
Авто / Формула-1

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал сильное отставание от напарника Нико Хюлькенберга во второй тренировке Гран-при Бахрейна, где немец стал пятым, а австралиец только 15-м.

«Было довольно трудно, особенно во время симуляции квалификации днём. Я имею в виду, что я сильно отставал, так что мы просто пытаемся выяснить, почему. Думаю, когда я проводил длинную серию кругов с большой загрузкой топливом, то всё было немного более репрезентативно. Но, определённо, я чувствую, что всё может быть лучше.

Постараюсь хорошо объяснить инженерам, что мне нужно, а не просто сказать: „Больше сцепления“. Речь не только о сцеплении — есть несколько вещей, которые мы стараемся улучшить: управляемость, отзывчивость машины, вот такое. У меня есть ощущение, что несколько вещей в каком-то плане сражаются друг с другом. Как только мы устраним это, то, надеюсь, это улучшит сцепление», — приводит слова Риккардо официальный сайт Формулы-1.

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