Квят: есть шансы на выход в третий сегмент квалификации

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят считает, что у него есть шансы на выход в третий сегмент квалификации Гран-при Бахрейна.

«Всегда есть то, что можно улучшить, потому на протяжении ночи мы будем упорно работать, чтобы подойти к квалификации в хорошей форме. Борьба в середине плотная и многие находятся на минимальных расстояниях друг от друга. Нам нужно делать своё дело и думаю, что у нас будут шансы на попадание в третий сегмент, но для этого нужно очень постараться», — рассказал Квят в интервью, размещённом на официальном сайте Формулы-1.

Напомним, что в ходе свободных практик Гран-при Бахрейна Квят дважды вошёл в топ-10. По итогам первой сессии он показал девятое время, а вторая тренировка завершилась для него десятым местом в протоколе.